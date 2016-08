Wir sollten unsere Berge und die gute Luft genießen

30.08.2016, 06:30 Uhr

Eveline Bimminger im Chefinnen-Gespräch über den Bauernherbst und die Sehnsucht nach Idylle

Ja, auf jeden Fall. In einer Stadt wie Berlin ist es nicht so einfach, an frische Bauernprodukte zu kommen, wie hier. Außerdem bekommt man dort Sehnsucht nach dem Grün, nach unseren Wiesen, Bergen und Seen.

Ich koordiniere die 72 Bauernherbst-Orte. Wir geben jedes Jahr ein Motto vor – so wie heuer "Kräuter, Wild- und Heilpflanzen" – und achten darauf, dass unsere Bauernherbst-Kriterien eingehalten werden. Dazu zählt, um nur ein Beispiel zu nennen, etwa ein Bauernherbst-Baum beim Ortsanfang. 'Überprüft' wird das durch einen Mystery-Check.Dass es dabei um nichts Ge- künsteltes, sondern um unsere Traditionen, um unser Handwerk und unser Brauchtum geht. Und dass es ein Miteinander von Einheimischen und Touristen sowie ein Miteinander der Landwirtschaft, der Tourismusbetriebe, der Vereine und der vielen Freiwilligen ist.Beim Bauernherbst geht es um Feste, und da steht das Feiern im Vordergrund. Und nicht selten ist der Bauernherbst auch der Einstieg in ein neues Einkaufsverhalten für unsere Besucher.Gering. Wir präsentieren dort ja keine Dinge, die es nicht mehr gibt. Wenn der Rechenmacher sein Handwerk vorführt, dann ist der Rechen ja etwas, das der Bauer auch heute noch verwendet. Das Gleiche gilt für die Goldhauben- oder Federkielstickerei. Auch Trachten entwickeln sich, es gibt immer wieder neue Trends – und die zeigen wir.Wir wollen die hohe Qualität weiter halten, aber auch schauen, wie wir in Zukunft noch mehr Familien ansprechen können. Wir denken da an eine Zusammenarbeit mit dem Tourismuszweig der FH Salzburg.Nein, das würde ich nicht sagen. Eher, dass wir unsere Berge und die gute Luft hier bewusst genießen sollten. Das ist mir in Berlin sehr abgegangen.