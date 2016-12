Wolfram Huber lädt zur weihnachtlichen Lesung ins Museum der Stadt Bad Ischl

16.12.2016, 16:30 Uhr

BAD ISCHL. Am Donnerstag, 22. Dezember, gibt es ab 19.30 Uhr wieder eine weihnachtliche Lesung mit Wolfram Huber im Museum der Stadt Bad Ischl.

Ein abwechslungsreiches, besinnliches und heiteres Weihnachtsprogramm erwartet an diesem Abend die Zuhörer. Im Gebäck hat Huber dieses Mal vor allem Werke der unverwüstlichen Wiener Autorin Trude Marzik, doch wird er auch einen weiten Bogen spannen von Christian Morgenstern bis zu Bert Brecht und dem deutschen Komiker Heinz Erhardt. Fast nebenbei erfährt das Publikum die Geschichte des Christbaumes, denn dieser Brauch hat sich erst „jüngst“, also vor etwas mehr als 1oo Jahren, eingebürgert; in Wien zum Beispiel am Ende des 1. Weltkrieges. Es wird auch eine Premiere geben, nämlich die „Uraufführung“ des jüngsten Werkes des Vortragenden, eine Erzählung, die er erst anfangs November eigens für diese Lesung verfasst hat. So sehr er mittlerweile in Bad Ischl als Vortragender bekannt ist, so dürfte weitgehend unbekannt sein, dass er bisher mehr als 150 Prosawerke und über 11oo Gedicht verfasst hat.In bewährter Weise wird ihm musikallisch das Ensemble der Leinerhof-Bläser zur Seite stehen.