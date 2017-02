Pensionisten Gschwandt feierten Fasching!

12.02.2017, 00:31 Uhr

Am Samstag 11.2.2017 war es soweit, die Fasching sind los! Im Gasthaus BUMBERGER „Gschwandtner Wirtshaus“ feierten der Pensionistenverband Gschwandt ausgelassen ihren jährlichen Faschingsball. Den Startschuss gab wie alle Jahre Ihr Boss Kurt VIERTBAUER und schon legte die Musik los und das Tanzparkett war voll. Für eine Sondereinlage sorgten wieder die Freunde aus Kirchham. Alfred PLATZER kam mit seinem Bienenschwarm und brachte die Partie erst richtig zum brodeln.Über 100 wertvolle Preise wurden bei der Tombola verlost, ein Riesen Dankeschön an alle Spender und auch Bestesammler. Die eigene Bar spielte auch alle Stückerl und wurde fleißig besucht. Ausgelassen wurde getanzt, gesungen, geschunkelt und gelacht. Ja wenn Gschwandtner feiern bleibt kein Auge trocken!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Pens.Fasching 2017