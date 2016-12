Modellbahn hat wieder Hochbetrieb

13.12.2016, 11:00 Uhr

Die Anlage im Gmundner Einkaufscenter SEP ist übrigens mit 100 Quadratmetern Fläche eine der größten in Oberösterreich. Die Modellbahnfreunde wendeten dafür in fünf Jahren 36.000 Arbeitsstunden auf. Die Eckdaten der großen Welt im Kleinformat sind erstaunlich: 400 Meter Schienen, 50 Zugsgarnituren, über 100 Häuser und Bauwerke, 1500 Figuren, 150 Autos, 500 verbaute Kilo Gips und 1200 Lampen und LEDs, mit denen die Landschaften in das richtig Licht gesetzt werden. Die Erbauer legten viel Wert auf Details: Da sind zum Beispiel ein nachgestellter Feuerwehreinsatz zu sehen, das Innenleben eines Bierzeltes und viele Szenen aus dem Salzkammergut (Rathaus Gmunden, Schloss Ort, Schafbergbahn, alte Grünberg-Seilbahn, Bahnhöfe Attnang-Puchheim und Gmunden).Die Anlage im Salzkammergut-Einkaufspark SEP (Zwischengeschoß Intersport-Lift) kann an folgenden Tagen besichtigt werden:Samstag, 17. Dezember, 10 bis 16 UhrSamstag, 24. Dezember, 10 bis 14 UhrDonnerstag, 29. Dezember, 10 bis 16 UhrAußerdem sind Sonderführungen möglich - telefonische Anfragen unter 0676/3281267.