Tag der offenen Tür im Malort am Traunsee

30.08.2016, 10:30 Uhr

Immer wieder fragen gerade Eltern: „Was soll das bringen?“ Linda Tinsobin, die Leiterin der Nachmittagsgruppen im Malort, welche offen sind für Kinder und Erwachsene bringt es in drei kurzen Sätzen auf den Punkt: „ Das Kind und auch der Erwachsene trainiert im Malort seine emotionale Intelligenz, steigert seine Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit und fördert sein Selbstvertrauen. Das Malspiel öffnet den Zugang zur eigenen Kreativität und Lebensfreude. Für seine Zukunft sind all diese Punkte enorm entscheidend und wichtig um im Leben auf ganzer Linie glücklich und erfolgreich zu sein, das wird vor allem von Seiten der Hirnforschung immer deutlicher bestätigt.“Am Mittwoch, den 21.September öffnet der Malort in der Volkschule Gmunden Stadt seine Türen von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr für alle, die neugierig sind und mehr Informationen haben wollen. Der kurze Film „Die Seh-Reise“ wird um 16Uhr zu sehen sein, im Anschluss gibt es einen kurzen Vortrag von Linda Tinsobin. Vorher wie nachher ist Zeit für Fragen zum Malspiel in der Schule und den „offenen“ Nachmittagsgruppen. Ein kleines Kuchenbuffet sorgt für die Verköstigung.