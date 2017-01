Zwei neue Glocken für die Stadtpfarrkirche Gmunden

11.01.2017, 11:03 Uhr

Freude in Gmunden groß

Stadtpfarrer Gerald Geyrhofer: „Ein gigantisches Erlebnis von höchster technischer Herausforderung und menschlich präziser Leistung, durch Gottes Segen begleitet, ist allen Anwesenden wahrlich unter die Haut gegangen. Als Stadtpfarrer von Gmunden ist meine Freude übergroß. Glocken begleiten mich seit meinen Kindertagen. In meinen ersten Priesterjahre erfreute mich das schöne Linzer Domgeläute und seit ich in Gmunden priesterlich wirken darf, das wunderbare und feine, in Salve-Regina gestimmte, St. Florianer-Geläute unserer Stadtpfarrkirche von 1949." Glockenpatinnen sind Landtagsabgeordnete Martina Pühringer und Regina Köppl aus dem öffentlichen Leben sowie aus dem pfarrlichen Leben Herta Grüneis und die Pfarrsekretärin Claudia Hüttner.Am Ostermontag, 17. April 2017, werden zum 90. Geburtstag von em. Papst Benedikt XVI. die beiden Glocken im Auftrag von Diözesanbischof Manfred Scheuer von em. Bischof Ludwig Schwarz in Gmunden dem Heiligen Franz von Assisi und dem Heiligen Benedikt geweiht. Ab 9 Uhr ist Eintreffen im Hof des Hauses St. Josef und um 9.30 Uhr erfolgt die Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste, aller Bewohner und Gäste. Anschließend setzt sich der Festzug mit dem Glockenwagen, von den Glockenpatinnen begleitet, und mit der Musikkapelle zum Kirchenplatz in Bewegung. Dort erfolgt die Weihe der Glocken. Die anschließende Festmesse wird der Chorus lacus felix mitgestalten. Um 11.55 Uhr erfolgt ein Ehrensalut des Traditionsregimentes Herzog von Cumberland und um 12 Uhr werden zum ersten Mal die neu geweihten Glocken, zu Ehren Gottes und zur Freude aller erklingen.Alle Fotos: Martin Hüttner