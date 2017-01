Golfer zeigten viel Gefühl bei Eisstockturnier

26.01.2017, 12:25 Uhr

Am 24. Jänner fand in der Eishalle in Gmunden das 3. Seniorenrallye-Mitte- Eisstockturnier statt

Viel Routine und schöne Preise

GMUNDEN. Golfclubs aus Bayern, Salzburg und Oberösterreich nominierten ihre besten Eisschützen und die 18 Moarschaften ermittelten in insgesamt 72 Vorrundenspielen und 4 Finali ihren Meister. Sieger wurde die Moarschaft "Sterngartl 1" mit Apfolterer, Kitzmüller, Resch und Strauss vor dem GC Salzkammergut mit Aichinger, Beichl, Obrist und Rafetseder. Den dritten Platz holte sich die Mannschaft GC Feldkirchen-Donau vor GC Kremstal 2, GC Kremstal 1 und GC Traunsee-Kirchham 1.Neben dem Wanderpokal konnte der Vorjahrssieger GC Salzkammergut schöne Preise überreichen: Skistöcke der Fa. Komperdell, Greenfeegutscheine, Geschenkkörbe, kosmetische Pflegesets und Schnäpse. Die Mannschaft aus Mondsee mit Rallyechef Egbert Eichler war mit einem Gesamtalter von 300 Jahren die „routinierteste“ und erhielt aus Bad Ischl stilgerecht Zaunerstollen, gespendet von Josef Zauer. Der Golf- Senioren-Nationalspieler Hans Aigner verstärkte den GC Bechtesgadenerland und bekam als Vorbereitung auf die anstrengende Golfsaison Goiserer Hausbrand überreicht.Der GC Sterngartl wird auf seinem Golf-/Eisstockteich bei Oberneukirchen 2018 die nächsten Seniorenrallye-Mitte-Eisstockmeisterschaften ausrichten.