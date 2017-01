NTS-Athleten bei Silvester-Springen und im Austria Cup erfolgreich

01.01.2017, 21:15 Uhr

Das ASVÖ NordicskiTeamSalzkammergut (NTS) entsandte 4 Athleten. Die ganz jungen Kinder blieben zuhause, weil es bisher noch kaum Möglichkeit für ein Sprungtraining auf Schnee gegeben hatte.Beim NordicskiTeam überraschte vor allem Jakob Peer, der sich im September beim Training in Planica das Schienbein gebrochen und erst am 28.12. das erste Mal wieder auf Sprungski trainiert hatte. Er belegte auf Anhieb den hervorragenden 2. Platz in der Kinderklasse II.Elisa Deubler wurde 4. und konnte sich mit stark verbesserter Langlauftechnik auf den 1. Platz in der Nordischen Kombination vorarbeiten.Nicht ganz nach Wunsch lief es für Raphael Lippert. Er wurde 7. im Springen und 4. in der Nordischen Kombination. Eine gute Leistung konnte Mike Kaserer abliefern. Er belegte bei den Schülern Ib den 2. Platz.Max Schmalnauer, Florian Mittendorfer und Sophie Mair kämpften an diesem Wochenende in Villach beim Ausriacup der Jugend um Meter und Punkte. Max und Flo erreichten Platzierungen im Mittelfeld, womit sie ihre selbst gesteckten Ziele nicht ganz erreichten. Sophie musste sich am ersten Tag knapp mit Platz 2 zufrieden geben. Am 2. Bewerbstag wurde sie als Tagesbeste leider disqualifiziert, weil sie um 600g zu wenig Gewicht auf die Waage brachte.Am kommenden Wochenende finden die nächsten spannenden Bewerbe statt, wie der Austriacup der Schüler in Saalfelden mit den heimischen Hoffnungsträgern Nikolaus Mair, Philipp Steinbacher, Sigrund Kleinrath und Sandra Zopf.Am Samstag, 14.1.2016 ist Bad Goisern der nächste Schauplatz im oö. Landescup . Am Sontag, 15.1.2016 wird ein Guglhupf-Springen mit Alpinski für interessierte Kinder von 6-10 Jahre im Nordischen Zentrum von Bad Goisern veranstaltet. Anmeldung unter: guglhupfspringen.nts@gmx.at.