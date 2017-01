Sophie Mair springt in Seefeld zum österreichischen Meistertitel

23.01.2017, 19:45 Uhr

Sophie Mair aus Bad Ischl war am Donnerstag zuvor beim Training von der HS 98 Schanze böse zu Sturz gekommen und trat am Sonntag mit einem Muskelfaserriss im Bereich der Schultermuskulatur an. In einem spannenden Duell lag sie nach dem ersten Durchgang mit der um 3 Jahre älteren Julia Huber (Steiermark) ex aequo auf Platz 1. Im zweiten Durchgang behielt die Athletin vom ASVÖ NordicskiTeam Salzkammergut (NTS) die Nerven und kürte sich mit einem souveränen Sprung auf 96 Meter zur österreichischen Meisterin. Elisabeth Raudaschl aus St. Wolfgang kämpft derzeit mit ihrer Form und belegte den 5. Rang.Bei den Junioren konnte sich Max Schmalnauer aus Bad Ischl im überaus starken Feld auf Platz 10 behaupten. Nicht so gut ging es Florian Mittendorfer aus Neukirchen bei Altmünster, der sich bei teilweise starkem Rückenwind und schwierigen Bedingungen mit Platz 19 begnügen musste.Im Alpencup durften an diesem Wochenende im slowenischen Ziri erstmals Sandra Zopf aus Altmünster und die nach einer Wettkampfpause wieder in den Skizirkus einsteigende Kathi Ellmauer aus St. Wolfgang antreten. Sandra musste im internationalen Feld noch etwas Lehrgeld zahlen und belegte die Ränge 32 und 35. Kathi belegte beim ersten internationalen Antreten seit fast einem Jahr die Plätze 10 und 11.Maximilian Steiner aus Ebensee war währenddessen in Sapporo beim Continentalcup im Einsatz. Mit den Plätzen 22,23 und 26 schaffte er immer den Einzug in den Finaldurchgang. Nächste Station im Continentalcup ist am kommenden Wochenende die Paul Ausserleitner Schanze in Bischofshofen. Da hofft der 20jährige Ebenseer vor heimischem Publikum sich weiter vorne in der Ergebnisliste platzieren zu können.