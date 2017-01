Tapfer geschlagen, aber leider verloren - TRAUNSEE-SHARKS 1 vs. Steyr PANTHERS 1 6:9!

16.01.2017, 00:54 Uhr

Es war das erwartete spannende und hart umkämpfte Eishockeyspiel zwischen den TRAUNSEE-SHARKS1 und den Steyr PANTHERS1, dass am heutigen Sonntag 15.1.2017 in der Eishalle Gmunden statt fand. Steyr auf Platz 2 der Tabelle in der 1. OÖ LIWEST Eishockey Landesliga liegend hat in der laufenden Meisterschaft noch keine Partie verloren, die Haie aus Gmunden direkter Verfolger auf Platz 3 der Tabelle, brannten auf Revanche für die 8:3 Niederlage beim Auswärtsmatch in Steyr.Und entsprechend rassig ging es auch von der ersten Sekunde an los. Erstmals konnten die vielen Fans in der 5. Spielminute jubeln, als Patrick KLIMEK die Hartgummischeibe zum 1:0 für die SHARKS im Kasten der Gäste versenkte. Eine Minute später der Ausgleich zum 1:1 durch Zdenek SEKERA und in der 10. Spielminute das 1:2 durch Martin SEKERA. Es folgte ein wahrer Schlagabtausch beider Mannschaften, wobei die Sturmläufe bis zur 18 Minute ohne Torerfolg verliefen. Und wieder Jubel für die SHARKS, als Patrick KLIMEK abermals zum 2:2 ausgleichen konnte. Dies war auch zugleich der Pausenstand nach dem ersten Drittel.In der 24. Spielminute waren es wieder die beiden tschechischen Starstürmer, die mit gekonntem Zuspiel durch Zdenek SEKERA das 2:3 erledigten. Nur 50 Sekunden später nützte Vladimir JANOV eine Unsicherheit des Steyrer Goalis zum 3:3 Ausgleich.Dann Spielunterbrechung, da an der Bande ein großes Stück des Kunsteises ausgebrochen war und dadurch bei einem Weiterspiel die Verletzungsgefahr für die Spieler zu groß gewesen wäre. Die zweite Drittelpause wurde vorgezogen und Eismeister Thomas MITTENDORFER besserte die Lücke im Eis mit Schnee aus und machte eine neue Eisfläche. Mit einem CO2 Feuerlöscher wurde dann die Lücke nochmals bearbeitet und nach gut 15 Minuten wurde die Partie wieder angepfiffen. Während die SHARKS wieder einige Zeit brauchten in das Spiel zu kommen, schlugen die zwei SEKERA`s gnadenlos zu und erzielten innerhalb 8 Minuten 4 Treffer zum Stand von 3:7 für Steyr. 30 Sekunden vor Ende des 2. Spieldrittels traf Thomas MOSER zum 4:7.Nach einer kurzen Pause begann der 3. Spielabschnitt und Manuel SCHATZL konnte ein Zuspiel von Christopher URSTÖGER zum 5:7 verwerten. Das 5:8 für die Gäste fiel in der 49. Spielminute durch P. MAYR. Die SHARKS kämpften unermüdlich weiter und waren dann durch Vladimir JANOV nach Pass von Jakob RINNERBERGER mit dem 6:8 erfolgreich. Den Schlusspunkt setzten aber nochmals die Gäste durch M. NUSSBAUMMÜLLER zum Endstand von 6:9.„Die Steirer wären heute zu biegen gewesen, doch leider haben meine Jungs nach der ungewollten Pause den Faden verloren gehabt und 4 Treffer im Gang durch die SEKERA Brüder ausgefasst. Ansonst waren wir mindestens ebenbürtig und hatten einen großen Spielanteil bei diesem Match. Jetzt heißt es Konzerntration auf kommenden Mittwoch 18.1.2017 auf das Nachtragsmatch gegen den EC WIN WIN Wels 1, die ja auf Platz 4 in Lauerstellung sind“, so Trainer Thomas SCHATZL nach der Begegnung.

Besser erging es den TRAUNSEE-SHARKS 2 am Samstag 14.1.2017 gegen die VORALPENKINGS aus Vöcklabruck. Die Cracks um Spielertrainer Robert KASTBERGER fügten dem Tabellenführer in der 3. OÖ LIWEST Eishockeyliga die erste Niederlage der laufenden Saison mit einem 1:3 Auswärtssieg zu. „Mein Team hat 1:1 die Trainingsleistung umgesetzt und so auch verdient diesen Sieg eingefahren. Ich bin stolz auf meine Mannschaft!“, so Robert KASTBERGER nach diesem kräfteraubenden Match.Also auf am Mittwoch den 18.1.2017 mit Spielbeginn 19:00 Uhr in das Haifischbecken Gmunden, wo sicher eine spannende Partie gegen den EC WIN WIN Wels auf Sie/Dich wartet. Wir freuen uns auf zahlreiche Eishockeyfans!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Sport - Shark1 : Steyr1