ArGe Salzkammergut-Advent auf Studienfahrt

07.12.2016, 12:39 Uhr

HALSBACH, SALZKAMMERGUT. Drei Jahre ist es bereits her, dass fünf Adventveranstalter im Salzkammergut beschlossen haben, künftig „gemeinsame Sache zu machen“. Die ArGe Salzkammergut Advent hat sich zwei Ziele gesetzt: Einen gemeinsamen, hohen Qualitätsstandard zu sichern und die gemeinsame Vermarktung.

"Von den Besten lernen"

"Es ist eine starke Gruppe entstanden, die Zeichen und Akzente weit über das Salzkammergut hinaus gesetzt hat", so ArGe-Sprecher Hans Wieser, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft.So hat die Gruppe allein im Advent 2016 – nicht zuletzt durch Förderungen der Länder OÖ und Salzburg – ein Marketing-Budget von über 160.000 Euro zur Verfügung. Schwerpunkt des Marketings lag im heurigen Jahr in Bayern und Ostösterreich.Dieser Tage hat die Gruppe erstmals seit ihrer Gründung eine Studienfahrt durchgeführt. "Ziel dieser Studienfahrten ist, von den Besten zu lernen – und so haben wir uns die Waldweihnacht in Halsbach angesehen – einen Adventveranstalter der besonderen Art", erklärt Wieser.Die Waldweihnacht in Halsbach, Nähe Altötting, wird jährlich von über 100.000 Besuchern nahezu gestürmt. Das Besondere an diesem Adventmarkt ist seine Lage inmitten des weitläufigen Waldes. Knapp 110 Adventstände stehen den Besuchern zur Verfügung. "Die Qualität der Stände und angebotenen Waren ist sehr hoch, die Dekoration hervorragend und Stimmung im Wald etwas ganz Besonderes", lautete die Einschätzung. Der Betreiber der Waldweihnacht, Martin Winklbauer, zeigte sich den Gästen aus dem Salzkammergut gegenüber sehr auskunftsfreudig, was zu einem regen Meinungs- und Erfahrungsaustausch führte.An der Advent-Studienfahrt nahmen 30 Personen – hauptsächlich Adventveranstalter aus dem Salzkammergut – teil.