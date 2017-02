Charity-Stadtführung samt Tanzeinlage der Taufkirchner Zeche

Fremdenführerin Barbara Salletmayr macht mit Stadtführung in Schärding auf ihren Beruf aufmerksam.

SCHÄRDING. Highlights der Innstadt Schärding präsentiert Barbara Salletmayr bei einer einstündigen Führung am 19. Februar anlässlich des Weltfremdenführertages. "Wir Austria Guides sind Kulturbotschafter des Landes. Kommen, zuhören und staunen lautet das Motto bei unseren Führungen. Mit dem Welttag wollen wir auf unsere Tätigkeiten und die Bedeutung von geprüften Fremdenführern hinweisen", erklärt Salletmayr. An mehreren Standorten in Oberösterreich laden gewerbliche Fremdenführer deshalb zu unentgeltlichen Führungen ein. So auch Barbara Salletmayr in Schärding.

Taufkirchner Zeche tanzt

Wer Interesse an einer rollstuhl- und kinderwagentauglichen Führung durch die Barockstadt hat, kommt um 14 Uhr zum Christophorusbrunnen am Oberen Stadtplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss an die Stadtführung lädt die Taufkirchner Zeche zu einer Tanzvorführung. Freiwillige Spenden gehen zur Gänze an den Verein Sonnenstrahl "Hilfe für Behinderte Menschen". Informationen bei Barbara Salletmayr, Tel. 0660/5034 428. Übrigens: Die Führung findet bei jeder Witterung statt.