Final Deal in Andorf: Maturaball der Asse

02.10.2016, 02:04 Uhr

ANDORF (tazo). Rien ne va plus - nichts geht mehr. Lange haben sie darauf hingearbeitet, nun ist es endlich soweit - sie haben ihren "Final Deal" gemacht. Aber bevor der Ernst des Lebens für die Maturantinnen und Maturanten der HTBLA Andorf beginnt, wurde natürlich ordentlich gefeiert. Und wenn die Asse schon abtreten, dann aber so richtig. Mit einer rauschenden Ballnacht in der Mehrzweckhalle ließen sie vergangene Zeiten noch einmal revuepassieren und feierten gemeinsam in eine neue aber auch aufregende Zukunft hinein. Den musikalischen Part an diesem Abend übernahmen "The Grandmas Live & Knusprig", "Misnomer" und "Dj Manuel Stuhlberger & TopDrop".