Junge Autolenkerin nach Unfall verletzt

31.12.2016, 10:10 Uhr

Eine junge Frau aus Andorf wurde bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Autolenker verletzt.

BEZIRK. Ein 20-jährige Autolenker aus Kopfing im Innkreis war mit zwei Freunden auf der L515, Eisenbirnerstraße in Richtung Haibach unterwegs. Gegen 0.55 Uhr wollte eine 30-Jährige aus Andorf einen Parkplatz auf der Eisenbirnerstraße verlassen und in die Straße einfahren. In der Kreuzung kam es dann zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Kopfingerin. Durch den Aufprall wurde die Andorferin unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz in das Klinikum nach Passau eingeliefert. Die drei jungen Männer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.