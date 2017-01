Super Bowl Party der Hammers im SZentrum

Auch heuer veranstalten die Schwaz Hammers eine fulminante Super Bowl Party. Das größte Einzelsportereignis der Welt, das Finale des American Football feiern die Hammers zum ersten Mal im Szentrum Schwaz. Die Übertragung kommt von PULS4.Mit mehr als 320 Plätzen und einer spektakulären Leinwand bietet der Silbersaal im Szentrum Schwaz die ideale Location für das Finale der National Football League!

Karten sind ab sofort bei Sport2000 Engelbert in der Stadtgallerie Schwaz zum Preis von €40,-- erhältlich.Noch Fragen? Schreibt uns doch einfach auf FacebookWas wird geboten:# all you can eat and drink Buffet# Großbildleinwand und 2 weitere Leinwände# Karten erhältlich ab sofort bei Sport2000 Engelbert in der Stadtgalerie Schwaz# Einlass ab 21.00 Uhr, Beginn 22.00 UhrSEE YOU THERE!