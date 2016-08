Tafeln rund um den Millstätter See

Genussreigen zwischen Berg und See: Den Charakter der Region über den Gaumen zu erfahren, dazu lädt der Millstätter See diesen Herbst ein. Genießer nehmen an einer der festlich gedeckten Tafeln Platz, die neben feiner Küche auf Basis regionaler Produkte unvergessliche Ausblicke auf die bunte Landschaft liefern. Den Auftakt macht die „Alm-Tafel“, auf der amhoch über dem See aufgetischt wird.

Tafeln unterm Granattor

Infos

Hoch oben auf der Millstätter Alpe thront das mächtige Granattor, das Wahrzeichen der Region, das mit Tonnen von Granatgestein gefüllt ist. Das Landmark ist Schauplatz der Alm-Tafel, die den herbstlichen Genussreigen am Millstätter See eröffnet. Zum Granattor gelangen die Besucher bei einer geselligen Wanderung, bei der sie den Hüttenwirten einen Besuch abstatten, um deren Erzeugnisse zu verkosten. Beim Granattor wartet eine herzhafte Köstlichkeit, etwa mit Topfenaufstrich mit duftenden Almkräutern wie Quendel oder Schafgarbe oder zartem Hirschcarpaccio in Wacholderthymian-Marinade. Wenn Gäste der Alm-Tafel den Blick ins Tal schweifen lassen, sehen sie den glitzernden See in seiner Gesamtlänge vor sich liegen. Die Nachspeise, ein lockerer Kaiserschmarrn, wartet bei der Lammersdorfer Hütte auf die Feinschmecker. Das Genusserlebnis startet umund dauert ca. bis. Termin:Infos auf www.millstaettersee.com +43 (0) 4766-3700-0info@millstaettersee.at