29.08.2016, 10:48 Uhr

Die Hell Over Vellach Party als Anheizer für zwei große Konzerte.

SACHSENBURG. Veranstalter Daniel Kuttnigg der Hell Over Vellach Veranstaltungsreihe blickt auf eine erfolgreiche Beach Party in der Draubucht in Sachsenburg zurück. Dem Publikum eingeheizt hat DJ Madog Alex.Es war nun die letzte Warm-Up-Veranstaltung vor den zwei großen Hell Over Vellach Konzerten am 8. Oktober mit Aborted, Kill Robot Kill, Calverhine + support sowie am 11. November mit Debauchery vs. Bloodgood, Madog, Sertycon + support - jeweils im Veranstaltungszentrum Sachsenburg.