16.01.2017, 10:13 Uhr

Erster Ball der Trachtenkapelle voller Erfolg.

MÖRTSCHACH. Zum ersten Mal hat die Trachtenkapelle Mörtschach den Trachtenball “Dirndl drah Di” in der Kultbox in Mörtschach veranstaltet. Die Himmelberger spielten die passende Tanzmusik und somit wurde Jung und Alt auf den Tanzboden gezogen. Nach einer Mitternachtseinlage von den Holzhackerbuam Mörtschach wurde bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.