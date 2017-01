Ausgeglichenes Budget in Spittal

04.01.2017, 14:30 Uhr

Die Stadtgemeinde Spittal befasst sich mit dem kommenden Jahr.

Auch die Stadtgemeinde Spittal hat wieder ein ausgeglichenes Budget auf die Beine gestellt. „Mit mehr als 40 Millionen Euro im ordentlichen und mehr als 15 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt können wir auch im Jahr 2017 wieder behaupten, diese Stadtgemeinde wird nicht nur verwaltet, sondern vor allem gestaltet“, sagt Bürgermeister Gerhard Pirih. Als Beispiele dafür nennt er den durchgeführten Rathausumbau und den Umbau der öffentlichen Gebäude, die nun dem Gesetz der Barrierefreiheit nachkommen. „Trotz einer immer größer werdenden Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben haben wir es erneut geschafft, dass weitere starke Schwerpunkte gesetzt werden können“, sagt Pirih. So setzt man in Spittal für 2017 vor allem auf Wirtschaftsimpulse. Mehr als sieben Millionen Euro werden in den Kanal- und Wasserleitungsbau investiert. Über 200.000 Euro werden zudem in den Hochwasserschutz fließen. „Ein Riesen-Projekt, welches 2017 auf uns zukommt, ist die Generalsanierung des Schulzentrums Ost. Hier werden in weiterer Folge mehr als vier Millionen Euro investiert“, sagt Pirih. Auch freiwillige Leistungen, Ermessensausgaben und Subventionen konnten im Budget Platz finden. „So werden finanzielle Mittel unter anderem für Sport, Soziales, Tourismus, Schulen, Feuerwehren sowie Vereine und kulturelle Veranstaltungen wie die Komödienspiele Porcia und den internationalen Chorwettbewerb sichergestellt“, sagt Pirih.