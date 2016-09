Linder Kindergarten unter Mini-Post-Gewinnern

29.09.2016, 09:55 Uhr

Kids freuen sich nun auf eine Mini-Post-Station zum Spielen und Geldpreis.

Landessieger im Juni

LIND. Die Österreichische Post AG hat alle Kindergarten Österreichs aufgerufen, im Rahmen eines Kreativwettbewerbs eine Sondermarke zu gestalten. Der Pfarrkindergarten Lind wurde dabei zum Kärntner Landessieger gekürt (wir berichteten). Nun steht aber fest: Die Linder Kinder sind auch bei den Bundeslandsiegern mit dabei.In Kärnten wurde der Pfarrkindergarten Lind im Drautal zum Landessieger gekürt. Alois Mondschein und Doris Pieber (Österreichische Post AG) haben am 22. Juni 2016 an die Kindergartenleiterin Stefanie Fössl, Bürgermeister Manfred Fleißner, den Pfarrer Franz Medryk SCJ und natürlich an die kleinen Künstler die Urkunde übergeben.

Kreative Marken-Rahmen

Mini-Post-Station für Kids

Über 1.000 Teilnehmer

Zur Sache

Der Post sind auch die Kleinsten wichtig. Um Kindern die Post spielerisch zu erklären, entwickelte die Post sogenannte „Mini-Post Stationen“, in denen die Kinder, alles was in einer echten Postfiliale passiert, nachspielen können: sortieren, stempeln, zeichnen, verpacken, transportieren und versenden. Kindergärten konnten im Rahmen eines Gewinnspiels drei dieser Stationen plus 1.000 Euro für das Kindergarten-Sparschwein gewinnen. Dazu sollten die Kinder kreativ gestaltete Briefmarken-Rahmen im A3-Format zum Thema „Post“ einschicken.Nun wurden in der Postfiliale am Fleischmarkt im 1. Wiener Gemeindebezirk unter allen Einsendungen die Sieger gekürt. Die Gewinner der Mini-Post Stationen sind der Kindergarten Großpetersdorf aus dem Burgenland, der Pfarrkindergarten Lind aus Kärnten und das Kinderfreunde Kindertageszentrum aus Wien-Donaustadt. Die drei Sieger-Kindergärten nehmen jeweils eine der sieben Quadratmeter großen Mini-Post Station mit nach Hause.Das Interesse an den Mini-Post Stationen war enorm. Über 1.000 Kindergartengruppen haben sich für das Gewinnspiel angemeldet. Aus den zahlreichen Briefmarken-Entwürfen wurden im ersten Schritt die Bundeslandsieger ausgewählt – was bei der Vielzahl der tollen Zeichnungen und Kollagen, die die Kinder anfertigten, keine leichte Aufgabe war. Die jeweiligen Bundeslandsieger wurden Rahmen des Abschlussevents in der Postfiliale am Fleischmarkt ausgestellt.Die Bundesland-Sieger kommen aus folgenden Kindergärten:· Burgenland: Kindergarten Großpetersdorf· Kärnten: Pfarrkindergarten Lind in der Drau· Niederösterreich: Landeskindergarten in Göllersdorf· Oberösterreich: Gemeindekindergarten Lenzing· Salzburg: Kindergarten 1 Oberndorf· Steiermark: Kindergarten Stainz· Tirol: Kindergarten Schlaiten· Vorarlberg: Kindergarten Bludesch· Wien: Kinderfreunde Kindertageszentrum Wien 22