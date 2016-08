"Musik ist eine Aufgabe für mich"

29.08.2016, 19:00 Uhr

Der gebürtige Obervellacher Richard Klammer im WOCHE-Interview über seine Leidenschaft, die Musik.

OBERVELLACH.KLAMMER: Ich mache seit meiner frühesten Kindheit Musik. Ich mache Jazz und Weltmusik - obwohl ich diesen Begriff nicht leiden kann, erspart es einem das Aufzählen der verschiedenen Stile. Zudem nehme ich - neben eigens komponierten Liedern - auch sehr viel Bearbeitung von bereits bestehendem Liedgut vor.

Zur Person:

Ich persönlich denke hierbei nicht an eine Vermittlung - das ist ja eher was für Singlebörsen. Musik ist meiner Meinung vernünftig genützte Zeit.Die Liebe zur Kunst ähnelt meiner Liebe zur Musik: So ist auch die bildende Kunst schon seit meiner Kindheit ein großes Anliegen und eine Aufgabe für mich.Derzeit arbeite ich mit der "Kunstsportgruppe Hochobir" an der einer Aktion vom Universitätskulturzentrum Unikum in Arnoldstein, die sich "in Schwebe" nennt und bei der zeitgenössische Kunst am Dreiländereck präsentiert wird. Im Herbst steht dann eine Kreuzfahrt mit "Fuzzman", "Wanda", "Der Nino aus Wien" und "Voodoo Jürgens" nach Barcelona, Genua und Marseille am Programm.17 Künstler wurden eingeladen, sich von den Gegebenheiten am Dreiländereck inspirieren zu lassen und je eine Station eines Parcours entlang der Liftanlagen zu gestalten. Die Beiträge reichen von Objekt- und Text­installationen über Landart und Konzeptkunst bis zu Video- und Fotoarbeiten. Manche nehmen politisch Stellung, andere lenken den Blick auf Verborgenes oder setzen ästhetische Akzente. Was davon zur Verbesserung der Welt beitragen wird, bleibt vorläufig - wie der Titel der Ausstellung ahnen lässt, "in Schwebe".Ich lebe seit 16 Jahren in Klagenfurt, aber natürlich immer wieder mal in Wien. In Obervellach habe ich natürlich Familie und Freunde, die ich manchmal besuche - leider viel zu selten, aber ich kann mich nicht klonen. Das Schöne am Mölltal ist für mich: Die Berge, die Menschen und die "Sunnaseitn".Die Mölltaler zeichnet bis jetzt noch immer die Gastfreundlichkeit und die Offenheit aus. Ich hoffe, das erhalten sie sich auch weiterhin.Richard Klammer22. Februar 1964Klagenfurt/WienObervellachSeit 2012 verheiratet mit GerhildFreischaffender KünstlerIch habe keine HobbysEin schlechtes Leben ist mehr zu fürchten als der TodFast alles