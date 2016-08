Festumzug „Scharniere des Friedens“ in der Herzogstadt

Der europäische Generalrapport der militärischen Traditionsverbände findet alljährlich in einem anderen Land statt. Heuer kommen am Samstag, den 3. September, Teilnehmer aus 19 Nationen nach St. Veit zum Gardedefilée.

Bei dieser Zusammenkunft werden bei einem Kongress diverse Neuaufnahmen von Gruppen und Verbänden beschlossen und besprochen.

Programm Der Festzug beginnt um 18.30 Uhr beim Hotel Fuchspalast und führt dann zum Hauptplatz.

Um ca. 19 Uhr beginnt der Festakt mit dem Ankündigungssignal. Darauf folgt die Meldung an den Höchstanwesenden. Nach feierlicher Begrüßung und Ansprache wird der Kärntner Liedermarsch präsentiert. Im Anschluss daran erklingt das Festkonzert "Großer österreichischer Zapfenstreich", gespielt von der Polizeimusik Kärnten und der Khevenhüllermusik Kärnten.

Danach findet ein freundschaftliches „get2gether“ für alle Teilnehmer und Besucher am Hauptplatz statt.

Für Speisen und Getränke ist gesorgt!



Bei Schlechtwetter in den überdachten Galerien in der Klagenfurter Straße.