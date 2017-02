Taggenbrunn: Auf der Burg wird es ticken

01.02.2017, 08:00 Uhr

Eineinhalb Jahre soll die Sanierung der Burg noch dauern. Geplant ist ein Uhrenmuseum.

Was ist mit der Burg?

TAGGENBRUNN. In der letzten Ausgabe konnte die WOCHE exklusiv über die geplante Eröffnung des Heurigen und des Hotels auf Weingut Burg Taggenbrunn berichten: Am 1. Mai öffnen die Tore des Gastronomie- und Beherbergungsbetriebes.Viel gemunkelt wurde in der Vergangenheit, ob die Burg nach der Sanierung überhaupt für die Öffentlichkeit zugänglich ist, beziehungsweise wann die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein werden. Zu diesen Themen hat Alfred Riedl Stellung genommen und erzählt, wie es sich mit Burg verhält."Wir wollen die Burg so fachmännisch perfekt wir möglich sanieren", erzählt der Boss der Firma Jacques Lemans. Vor allem die Renovierung der Steinmauern würden sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. "Noch eineinhalb Jahre rechnen wir mit der Bauzeit", sagt Riedl, dass dann nach sechs Jahren die Restaurierung der Burg abgeschlossen habe.

André Heller ist an Bord

Das Konzept des Museums

Auf Burg Taggenbrunn wird ebenfalls ein Gastronomiebetrieb eingerichtet. Der zweite Schwerpunkt bildet das Uhrenmuseum, für dessen Gestaltung André Heller verantwortlich ist. Der Künstler schafft derzeit mit der "Zeitgöttin" am Fuße der Burg den "größten Brunnen der Welt".Das Konzept des Uhrenmuseums auf Burg Taggenbrunn steht bereits: "Es wird die Entstehung der Uhr von den Anfängen bis jetzt vermittelt", klärt Riedl auf. Der Unternehmer zählt bereits erste Ausstellungsstücke sein eigen, wie z. B. zwei antike mechanische Kirchturmuhren. "Für Besucher soll das Museum hochinteressant werden", hofft Riedl.