Förderung für Wohnbauprojekt "Weißes Lamm" beantragt

07.01.2017, 13:54 Uhr

Der St. Veiter Bau in der Innenstadt ist Gegenstand der nächsten Regierungssitzung.

Nachhaltige Belebung der Herzogstadt

ST. VEIT. Eine Bauzeit von nur rund einem Jahr ist für ein neues Wohnbauprojekt in St. Veit vorgesehen: Bereits im Dezember sollen Mieter in 14 neue Gemeindewohnungen an der Adresse Unterer Platz 4 und 5 einziehen – am einstigen Standort des Hotels „Weißes Lamm“. Die Gesamtbaukosten betragen 2,81 Millionen Euro.LHStv.in Schaunig beantragt in der kommenden Regierungssitzung die Förderung des Wohnbauprojektes der Stadtgemeinde St. Veit im ehemaligen „Weißen Lamm“. „Dieses Projekt ist ein ausgezeichnetes Bespiel für die sinnvolle und nachhaltige Belebung von Stadt- und Ortskernen“, so Wohnbaureferentin Gaby Schaunig. Anstatt auf der grünen Wiese entsteht hier Wohnraum mitten im Zentrum, in bestehender Bausubstanz.

"Gerechtfertigtes Investment"

Für Bürgermeister Gerhard Mock ist das „Weiße Lamm“ ein mehr als gerechtfertigtes Investment: „Jeder Cent, der in die Innenstadt fließt, ist nicht nur gut angelegt, sondern bringt auch Frequenz und Belebung“. Bürger, die im Stadtzentrum wohnen, würden nachweislich in ihrer unmittelbaren Umgebung einkaufen.