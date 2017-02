2. Bergfuchs Boulder Day 2017 (Graz)

06.02.2017, 20:05 Uhr

Kletterer aus Wien, Niederösterreich, Kärnten und aus Slowenien nahmen am besagten Bewerb teil. Das Niveau galt in allen Klassen als erdenklich hoch.Hierbei konnte Lea Filler in der U10 den herausragenden 3. Platz erkämpfen. Sie galt hiermit als stärkste Kärntnerin in ihrer Altersklasse.

Ein weiterer hervorragender 3. Platz ging an Lukas Lassnig und auch Lukas Koch konnte einen tollen 6. Platz belegen.3. Platz Lea Filler (U10)3. Platz Lukas Lassnig (U14)6. Platz Lucas Koch (U12)