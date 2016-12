Hirter Brauerei: Mit Leidenschaft und der Kraft der Familie

07.12.2016, 07:00 Uhr

Hirter Bier setzt weiter auf die Gastronomie, die Leidenschaft von Familien macht den Export stark.

HIRT, KLAGENFURT. Die Hirter Brauerei pflegt starke Partnerschaften mit der heimischen Gastronomie. Ein noch junges Highlight ist Martin Widrichs Frankie's in Klagenfurt. Hirter-Geschäftsführer zeigt es beim Business Lunch mit Stolz her."Wir haben das Basiskonzept erstellt", berichtet Riegler vom Start des Burger-Restaurants mit Sportübertragungen. "Martin Widrich setzt es perfekt um." Der Einsatz Rieglers für die Lokale, die sein Bier anbieten, ist rasch erklärt: "Wirte müssen heute für etwas stehen, ein klares Angebot haben." Nur so könne man Erfolg haben.

Der Biermarkt in Österreich stagniert

Die Qualität im Glas

Kraft der Familie

Genuss für Sportfans in Klagenfurt – auf Amerikanisch

Zur Sache - Menü

Der Grund: "Der Gast ist anspruchsvoller geworden", ist sich Riegler sicher. "Er gibt sein Geld bewusster aus." Deshalb sei es wichtig, dass Lokale ein klares Angebot haben.Eine Folge des Trends ist, dass der Bierkonsum stagniert: 107 Liter Bier pro Kopf und Jahr trinkt man statistisch in Österreich; die Branche setzt jährlich neun Millionen Hektoliter Bier ab. "Weniger als ein Viertel davon in der Gastronomie", berichtet Riegler.In der Hirter Brauerei ticken die Uhren anders: Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaften die 128 Mitarbeiter in der Gastronomie – inklusive des Exports in mehrere Länder. "Manche Brauereien spezialisieren sich auf den Lebensmittelhandel", weiß Riegler, "wir aber wollen in der Gastronomie etwas bewegen."Sinkende Anzahl der Standorte vor allem in ländlichen Gebieten und ein verändertes Konsumverhalten sind dabei die größten Herausforderungen. "Man braucht ein Konzept und eindeutige Leistungen", so Riegler. Von intensiver Beratung bis hin zu professionellen Betreuung der Wirte ist alles dabei. "Wir sehen auch nach, welche Qualität bei den Wirten ins Glas kommt", erzählt er. Bei Bedarf gibt es weitere Hilfestellungen für den Wirt.Dass Bier aus Hirt "genau um ein Eckerl besser ist als andere", schreibt Riegler dem Engagement des ganzen Teams zu. "Echte Leidenschaft" steht nun auf den Werbemitteln der Brauerei. "Das hat uns niemand drübergestülpt, sondern das haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern in unserer Vision festgeschrieben. Auf den Punkt gebracht: "In Hirt arbeiten wir mit Herz und Schweiß und lassen uns nicht verbiegen – echte Leidenschaft eben."In einem Familien-geführten Unternehmen treffe man solche Entscheidungen. Allerdings: "Wir führen die Brauerei nicht nur als Familie, bei uns arbeiten auch Familien", so Riegler. Teilweise sind sogar drei Generationen einer Familie in Hirt tätig. "Das haben wir nicht erfunden, wir haben es uns nur bewusst gemacht", so Riegler.Dass sich ähnliche Philosophien anziehen, sieht Riegler auch am wachsenden Exportgeschäft – 22 Prozent erwirtschaftet die Brauerei jenseits österreichischer Grenzen. "41 der 42 italienischen Geschäfte mit Hirter Bier sind familiengeführt", erzählt der Hirter-Boss. Das China-Geschäft wird ebenfalls von einer Familie vorangetrieben, und in den USA kümmern sich zwei Brüder um den Erfolg des Hirter Biers.Dieser soll im Ausland weiter wachsen. Seit August geht das Bier nach Kanada, Gespräche in Kroatien laufen bereits. Riegler: "Bis zu einem Drittel des Umsatzes kann der Export bringen."In der Eishalle tummeln sich viele Sportfans. Genau diese verwöhnt seit Jahresbeginn Martin Widrich. "Wer amerikanisches Essen mag und sich für Sport begeistert, ist hier richtig", wirbt er für das "Frankie's". Auf 17 Bildschirmen verfolgt man Sportübertragungen – und lässt es sich kulinarisch gut gehen. Auf der Karte finden sich kreative Burger und anderes aus den USA. Samstagnachmittags kann man sich seinen eigenen Burger kreieren. Sonntags lockt seit Neuestem ein Brunch-Angebot.Seit Jänner führt Martin Widrich das Frankie's in der Klagenfurter Eishalle.Der Wirt setzt auf Freunde von Sportübertragungen und amerikanischem Essen.Auf der Karte finden sich auch klassische Gerichte als Mittagstische.Die Burger-Laibchen bestehen aus Dry Aged Rindfleisch.Beim Business Lunch gab es:Spaghetti Bolognese und gemischten SalatFrankie's Burger mit Paprika, Zwiebel, Tomate, Speck, Käse, Gurken und Salat – serviert mit Steakhouse Fries und Frankie's Dip