BAD HALL. Die katholische Frauenbewegung lädt herzlich am Dienstag, 24. Jänner zur Dekanats-Frauenwallfahrt nach Bad Hall ein.



Treffpunkt ist um 13.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche Bad Hall. Beginn ist um 14 Uhr mit einer liturgischen Feier in der Kirche. Danach geht es weiter in den Kurpark. Mit anschließenden gemütlichen Treffen im Kurcafe Bad Hall, direkt im Kurpark.