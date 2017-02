Rudentanz am Faschingdienstag in Sierning

Mit der Eintragung in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO Österreich wurde 2013 dem Rudentanz eine besondere Ehre zuteil.

SIERNING. Die Faschingszeit ist da. Die Ruden freuen sich schon, wenn sie die Vorkommnisse des letzten Jahres in lustiger und pointierter Weise dem Publikum zu Gehör bringen dürfen. Der Tradition entsprechend wird an diesem Tag der Obrigkeit und so manch anderer Person ein Spiegel vorgehalten.Der Rudentanz wird in Sierning bereits seit 1732 gepflegt. Der alljährliche Rudentanz findet immer am Faschingsdienstag im Rahmen des Rudenkirtages statt. Die Ruden tanzen den Traunviertler Landler und singen dazu 8 Zeiler-Gstanzl`n. Es werden vorwiegend die große Politik, Personen des öffentlichen Lebens sowie Ereignisse im Ort "angesungen". Angesungen zu werden ist keine Schande sondern eine Ehre. Die angesungene Person gibt nicht nur Applaus, sondern spendet der Rud meist auch Geld oder Getränke.

Festfolge

Kartenverkauf

Am Dienstag, 28. Februar kann das Rudenkomitee wieder insgesamt 11 Ruden begrüßen. Erfreulich ist, dass heuer die Michlbauern Rud aus Aschach an der Steyr bereits das 20. Mal in Sierning auftritt.8.45 Uhr: Einzug der Ruden vom Forsthof aus in die Kirche zum Gedenkgottesdienst9 Uhr: Der Gedenkgottesdienst für die gefallenen und verstorbenen Rudenmitglieder wird von der Tanzherrnrud Waldneukirchen gestaltet.10 Uhr: Eröffnung des Rudentanzes im Rudensaal Sierning (ehemaliges Pfarrheim) und Landhotel Forsthof16 Uhr: Ende des RudentanzesVorverkaufskarten sind bei der Raiba Sierning und bei den Mitgliedern der Ruden zum Preis von 12 Euro erhältlich. Tageskasse 14 Euro. Das Rudenkomitee freut sich auf zahlreichen Besuch.