Kein Platz um Kind zu sein im Gaza-Streifen

15.02.2017, 19:19 Uhr

Mit Ärzte ohne Grenzen war sie unter anderem Im Gaza-Streifen auf einem Hilfseinsatz. Das Katholischen Bildungswerk und die Grünen Dietach haben sie eingeladen von ihrer Arbeit in Krisengebieten zu erzählen.„Wir arbeiteten in Schulen, mit Therapeuten, Eltern und Kindern an deren anhaltender chronischer Traumatisierung durch Belagerung und Krieg.“, erklärt Dr.in Fried ihre Arbeit im Nahen Osten, „Die derzeitigen Zustände im Gaza führen zu Gewalt in der Familie, unter Kindern und in der Schule. Für die Menschen scheint es aus der Gewaltspirale und der Hoffnungslosigkeit durch den Krieg keinen Ausweg zu geben. Deswegen versuchen wir den Weg des gewaltlosen Widerstandes zu unterrichten.“ Auch ihre eigene Familiengeschichte bringt sie in ihre Arbeit im Gazastreifen mit. Ihr Großvater war ein im Holocaust verfolgter Jude.

Information zu Erweiterung des HorizontsFür die Grünen Dietach ist ein Vortrag im Frühjahr schon zur Institution geworden. „Wir haben eigentlich jedes Jahr spannende Gäste in Dietach.“, erklärt Lukas Reiter, Fraktionsobmann der Dietacher Grünen. „Eine Ärztin die aus Krisengebieten berichten kann hilft vielleicht, den Blick über die Ortsgrenzen zu weiten und Verständnis und Mitgefühl für Menschen in Not zu entwickeln.“ Auch für das Katholische Bildungswerk ist die Veranstaltung eine wichtige Sache. „Kriegs- und Krisengebiete begegnen uns täglich in den Medien. Informationen und Geschichten aus erster Hand zu bekommen ist aber zum Verstehen der Situation der Menschen wichtiger denn je.“, ist Michael Schwaiger, Obmann des KBW Dietach überzeugt. Beim Eintritt wird um eine freiwillige Spende für die Projekte im Gaza-Streifen gebeten.Kein Platz für Kinder im GazaVortrag und Diskussion mit Dr.in Michaela Fried27. Februar 2017, 19 Uhr 30Pfarrzentrum Dietach