Predigten aus Steyr regelmäßig auf YouTube

22.01.2017, 10:37 Uhr

Seit Herbst letzten Jahres feiert die Freie Christengemeinde Steyr ihre Gottesdienste im geräumigen Reithoffer-Saal. Seitdem stehen die meisten Predigten nicht nur als Audiodatei, sondern auch als Video in HD-Qualität auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung.

STEYR. „Eigentlich war das Ganze ein Experiment,“ erzählt Pastor Tobias Rathmair auf die Frage, wie dieser Service begann. „Wir klemmten zunächst ein iPhone auf ein Stativ und ließen es filmen. Versuche mit einer neuen Art von Internet-Streaming-Kamera folgten, befriedigten aber nicht ganz. Dann schafften wir uns eine gebrauchte Videokamera an. Jetzt wird Sonntag für Sonntag mit dieser und mit einer zweiten Kamera aufgenommen.“ Der 35-jährige gelernte Maschinenbauer und Theologe ist erfreut, dass sich die Qualität der Videos seit diesen Anfängen sehr gut entwickelt habe, obwohl Filmen und Videoschnitt erst nebenbei erlernt werden müssen.Den Großteil der Arbeit erledigt der Vater von Pastor Rathmair: „Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich stecke viel Zeit in meine Predigtvorbereitungen, um auch auf den Punkt zu kommen und meine Zuhörer nicht zu langweilen. Zusätzlich noch den Schnitt zu machen würde mich vermutlich total überfordern.“ Hin und wieder wird „Pastor Toby“ aber dann doch selbst aktiv in der Produktion. So zum Beispiel bei einem Musikvideo, das für den Weihnachtsgottesdienst gedreht wurde. Es entwickelte sich dank Facebook zu einem kleinen Hit und wurde binnen 8 Tagen über 1.000 Mal angesehen.

Was will die Freie Christengemeinde Steyr, die den staatlich anerkannten „Freikirchen in Österreich“ angehört, mit ihren Online-Predigten erreichen? „Nur ca. 7 Prozent der Steyrer Bevölkerung besuchen einen Gottesdienst, egal ob katholisch, orthodox, evangelisch oder freikirchlich,“ verweist Tobias Rathmair auf eine Studie, die sein fleißiger Papa 2005 im Rahmen eines Studiums erstellt hat. „Wir glauben, dass Jesus Christus allen Menschen ein großartiges und höchst aktuelles Angebot macht für versöhnte Beziehungen mit Gott und anderen Menschen, voller Sinn und Relevanz für den Alltag. Das wollen wir mit unseren Videos auf die Handys, Tablets und Monitore der Steyrer Bevölkerung bringen.“Die barrierefrei erreichbaren Gottesdienste der FCG Steyr stehen allen offen, die sich mit Glaubensfragen befassen und Christsein konkret umsetzen wollen. Silvia Rathmair, die als Theologin die Pastorenstelle mit ihrem Mann teilt und ebenfalls predigt, ergänzt: „Auch Skeptiker und Zweifler sind willkommen bei uns. Wir wollen keine Show abziehen, sondern einfach und verständlich die Botschaft von einem Leben mit Gott weitergeben und für andere Menschen da sein.“ Predigtvideos erlauben es jeder interessierten Person, sich ein ungefähres Bild von dem zu machen, was sie sonntags ab 10 Uhr im Reithoffer-Saal erwartet. „Alle Kirchen sollen Hilfen zum Glauben an Christus bereitstellen – aber nicht jede Kirchgemeinde hat die Voraussetzungen, das über Videos im Internet zu machen. Wir sind gesegnet mit mancherlei Ressourcen und wollen diese so einsetzen, dass möglichst viele etwas davon haben,“ meint das Pastorenehepaar abschließend. Infos: www.fcg-steyr.at