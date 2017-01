ROHR. Neustart für die Landjugend Rohr – beim dritten Anlauf mit Bezirksübergreifender Verstärkung aus Schiedlberg und weiteren Nachbargemeinden

10.01.2017, 22:11 Uhr

In der gut 1300 Einwohner zählenden Gemeinde Rohr eine Landjugend zu gründen, erwies sich in der Vergangenheit als schwieriges Unterfangen. Flankiert von zwei der aktivsten Landjugendgruppen Oberösterreichs, schlossen sich die meisten jungen Leute den Landjugenden Sierning-Schiedlberg und Kematen-Piberbach an. Andere teilten sich auf Kremsmünster und Pfarrkirchen-Adlwang auf.

„Vor einigen Jahren (2000 und 2006) gab es bereits Landjugendgruppen in Rohr, die allerdings nicht lange "überlebten", erzählt Medienreferentin Magdalena Huber aus Schiedlberg. „Deshalb haben wir diesmal auch viele Mitglieder aus anderen umliegenden Gemeinden dabei. Wir wollen erreichen, dass sich die jungen Menschen untereinander besser kennen lernen und so eine starke Gemeinschaft entsteht.“Bezirksübergreifend und bunt gemischt sind auch die ersten geplanten Aktivitäten. Neben internen Veranstaltungen wie einer Hofroas, Eisstockschießen und Kegeln, sollen bei gemeinsamen Ausflügen Kontakte zu den ebenfalls neu entstandenen Landjugendgruppen Schlierbach und Molln geknüpft werden. "Wichtig ist, dass man nicht nur intern etwas veranstaltet sondern sich auch "bemerkbar" macht. Die Leute sollen wissen, dass sich bei uns etwas tut und wir motiviert sind!" Was die Brauchtumspflege anbelangt, so würde sich die junge Landjugend Rohr künftig gerne am Maibaumaufstellen und beim Erntedankfest beteiligen.„Ich bin wahrscheinlich der einzige Bürgermeister, der 2 Landjugendgruppen im Ort hat“ sagt Landtagsabgeordneter Bürgermeister Johann Singer zur Kooperation mit den jungen Leuten aus Rohr. Bis dato waren die Jugendlichen aus Schiedlberg vorwiegend bei der Landjugend Sierning-Schiedlberg zu finden.Mit mehr als 60 Gründungsmitgliedern hat die neue Rohrer Landjugend jedenfalls ein kräftiges Lebenszeichen gesetzt.