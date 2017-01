Steyrerin in Bundesvorstand der Jungen Grünen gewählt

09.01.2017, 12:30 Uhr

Die Jungen Grünen stellten bei ihrem 8. Bundeskongress die Weichen für 2017 und wählten einen neuen Bundesvorstand.

STEYR. Die 19-jährige Leonie Zelenka aus Steyr wurde am vergangenen Wochenende als weiteres Vorstandsmitglied in den Bundesvorstand der Jungen Grünen gewählt. Sie konnte am Bundeskongress der Jungen Grünen am 7. Jänner in St. Gilgen am Wolfgangsee knapp 85% der Stimmen für sich verbuchen. Zelenka hat das BRG Steyr Michaelerplatz besucht und studiert derzeit Lehramt Geschichte und Englisch in Wien.Die Jungen Grünen konnten bei ihrem bisher größten Bundeskongress mit über 130 Teilnehmer auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Auch 2016 konnten wir an das Wachstum der letzten Jahre anschließen. Wir konnten unsere Strukturen in ganz Österreich mit neu gegründeten Bezirksgruppen und vielen neuen AktivistInnen ausbauen und professionalisieren“, so Leonie Zelenka: “Wir wollen viele Menschen für Perspektiven auf eine grundlegende Verbesserung der Gesellschaft begeistern. Nur gemeinsam mit vielen anderen können wir der Politik des Runtertretens und der rechten Hetze etwas entgegensetzen und uns erfolgreich für eine gerechte Gesellschaft einsetzen.”Neben Zelenka wurden Flora Petrik (22, Wien) als Sprecherin, Jakob Hundsbichler (18, Tirol) als politischer Geschäftsführer, Tobias Kohlberger (20, Wien) als Finanzreferent sowie als weitere Vorstandsmitglieder Teresa Griesebner (20, Oberösterreich/Linz), Teresa Petrik (19, Burgenland) und Marcel Andreu (22, Tirol) gewählt.