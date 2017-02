Erfolgreicher Saisonstart für Reichraminger Judoka

06.02.2017, 08:04 Uhr

Alexander Klaus-Sternwieser (15) holt sich U18-Titel

Gold im Doppelpack für Alexander Klaus-Sternwieser

Am letzten Wochenende wurden in Eferding die Österreichischen Meisterschaften U18 und U23 ausgetragen. Rund 250 Starter kämpften um die Titel. Darunter auch 9 Reichraminger Judoka.Der 15-jährige Alexander Klaus-Sternwieser holte sich dabei den Titel in der Klasse U18 bis 46 kg. Daniel Leutgeb musste sich im Finale Nikolas Rechberger vom UJZ geschlagen geben. Den dritten Platz belegten Michael Starzer (U18), sowie Jonathan Reisinger, Oliver Sellner und Florian Wiesinger (jeweils U23).Wie auch bereits Mitte Jänner, bei den offen Wiener Landesmeisterschaften, konnte Alexander Klaus-Sternwieser vom ASKÖ Reichraming am Sonntag auch in Bruck wieder einen Doppelerfolg verzeichnen. Diesmal gleich Gold im Doppelpack, durch den Doppelstart in den Altersklassen U16 und U18.Felix Brandner konnte ebenfalls Gold in seiner Klasse für sich verbuchen.Hanna Stögman beleget den 2. Platz, und über Platz 3 freuen sich Isabella und Stefan Stögmann.Beim Anfängerturnier in Micheldorf belegen Kilian Ahrer, Maximilian Pachner und Ilia Snezhkof den ersten Platz und Simon Oder Rang 2.