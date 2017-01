IT Speed Dating geht in sechste Runde

11.01.2017, 01:00 Uhr

Am 30. Jänner, laden die IT Experts Austria zum sechsten Mal zu einem unbürokratischen Treffen zwischen IT-Unternehmern und Job- und Praktikumsinteressierten.

STEYR. Seit mittlerweile fünf Jahren finden in Steyr die IT Speed Datings statt. „Im Jahr 2012 haben wir diese Reihe als Experiment ohne große Erwartungshaltung gestartet. Seither sind fünf erfolgreiche Termine vergangen, bei denen wir viele Interessenten gewinnen und unsere Unternehmen als spannende Arbeitgeber präsentieren konnten“, sagt Ing. Wolfgang Bräu, Sprecher der IT Experts Austria und Geschäftsführer der AURIS-CONSULT. Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bisher die Chance genutzt, mit Vertretern der IT-Unternehmen über verschiedenste Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen. „Die Palette reicht von Praktika für Schülerinnen und Schüler, über Unterstützung bei Diplomarbeiten und Projekten bis hin zur Gewinnung hochbegabter und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Bräu.

Am 30. Jänner 2017 geht die Veranstaltung in ihre sechste Auflage. Schüler, Arbeitssuchende und Wiedereinsteiger haben dabei jeweils wieder fünf Minuten Zeit, in kurzen Gesprächen Informationen mit den Vertretern der IT-Unternehmen auszutauschen. „Im Gegensatz zu echten Bewerbungsgesprächen profitieren dabei alle Teilnehmenden von der lockeren Gesprächsatmosphäre. Eine explizite Vorbereitung ist dabei nicht nötig. Es geht mehr darum, generell zu besprechen, was wir bieten können und wie die Besucherinnen und Besucher davon profitieren. Dabei hat sich schon eine Vielzahl an interessanten Kooperationen verschiedenster Art ergeben“, sagt Ing. Wolfgang Bräu. Beim IT Speed Dating bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die erfolgreiche Welt der Steyrer IT-Unternehmen. Die unbürokratischen und völlig unverbindlichen Gespräche helfen den Teilnehmern bei der künftigen Orientierung im Berufsleben. Eingeladen sind neben Schülern und Studenten alle Menschen, die sich für die Firmen aus der IT-Metropole Steyr interessieren. Alle Interessierten können sich unter der E-Mail-Adresse steyr@wkooe.at anmelden und erhalten dann ihren persönlichen Starttermin für das IT Speed Dating. Im Jänner 2017 laden die Unternehmen AURIS-CONSULT, Atensor, BMD und CGM zu den Gesprächen ein und freuen sich auf viele interessierte Gäste.