Weber-Hydraulik kauft die „alte Schneegans“

06.02.2017, 12:13 Uhr

Die Zeichen stehen auf Wachstum bei Weber-Hydraulik in Losenstein: Das ehemalige Schneegans-Gebäude wird zu Weber-Hydrauliks Halle 10.

LOSENSTEIN. Weber-Hydraulik ist nternational führender Anbieter von Lösungen in der hydraulischen Antriebs- und Steuerungstechnik sowie hochwertiger hydraulischer Rettungsgeräte. Nachdem 2013 am Werksgelände in Losenstein eine Halle speziell für die hydraulischen Rettungsgeräte gebaut und eröffnet wurde, war man drei Jahre später schon wieder auf der Suche nach Erweiterungsmöglichkeiten. So kam es zu den Kaufverhandlungen zwischen Weber-Hydraulik und Schneegans-Freudenberg. Mitte Jänner konnte nun endlich der Kauf von 6000 m2 Grundfläche – davon 3000 m2 Halle – abgeschlossen werden. Im Laufe des Jahres soll das Gebäude, das nun Halle 10 heißt, adaptiert werden. Der Umzug ist bis Ende 2017 geplant.