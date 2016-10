Brenner (Italien): Prennerhaus |

Einladung zum grenzüberschreitenden Workshop am 13. Oktober 2016 von 16 bis 20 Uhr im Prennerhaus am Brenner St. Valentin Straße 15, Gemeinde Brenner

Wir laden Sie/dich sehr herzlich zu einem Nachmittag ein, um die Themen, die uns im südlichen und nördlichen Wipptal bewegen, aufzuarbeiten und anschließend darzustellen. Sie/du haben/hast die Möglichkeit die Inhalte in einer Theaterform zu präsentieren. Begleitet wird dieser lustvolle und mit Spaß verbundene Nachmittag von Theaterprofis wie Konrad Hochgruber. Diese üben mit uns leicht erlernbare Theatertechniken ein, damit wir die Inhalte entsprechend darstellen können.

Mit der Bitte um Zu-/Absage bis zum Freitag, 7. Oktober 2016 per Email an wipptal@leader-tirol.at oder telefonisch unter +43 680 326 36 60

Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung