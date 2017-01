Winterwandernacht in Neustift im Stubaital

Neustift im Stubaital: Klaus Äuele |

Das Wandererlebnis in Klaus Äuele für alle Sinne:

Stubaital, 2017: Sterne strahlen am nächtlichen Himmel, die verschneite Landschaft glitzert mystisch im Mondschein und ein erwartungsvolles Knistern liegt in der Luft. Die Winterwandernacht am 24. Januar 2017 in Klaus Äuele wird ein Wintererlebnis für alle Sinne.

Neben unvergleichlichen Natureindrücken der traumhaft verschneiten Winterkulisse erwartet die Teilnehmer der Winterwandernacht ein buntes Programm auf dem von Fackeln und Laternen beleuchteten Gelände. Von 19:30 bis 22:00 Uhr verwandelt sich die zauberhafte Winterlandschaft in Neustift Klaus Äuele zum Winterwunderland für die ganze Familie. Groß und Klein kommen dabei an mehreren Stationen in den Genuss traditioneller Musik sowie echter diverser Gaumenfreuden. So lassen sich Bauch und Seele in stimmungsvollem Ambiente wärmen und begeistern. Zu den Highlights zählen außerdem Husky-Schlittenfahrten, eine Fackelwanderung, Eisstockschießen sowie Eislaufen. Ein Bustransfer bringt Besucher ab Schönberg bis Klaus Äuele und zurück.