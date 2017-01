12.01.2017, 19:18 Uhr

Arbeitsunfall in Mühlbachl

MÜHLBACHL (kr). Am 12. Jänner gegen 8:30 Uhr geriet ein 43-jähriger Mann in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Mühlbachl beim Zuschneiden von Holzfaserplatten mit der linken Hand in das Blatt einer Kreissäge. Dabei wurde dem Mann der Zeigefinger abgetrennt. An Daumen und Mittelfinger erlitt der 43-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

