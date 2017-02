39. Rodel- und Hornschlittenrennen

05.02.2017, 21:05 Uhr

Spaß und Spannung waren in Mühlbachl garantiert.

MUEHLBACHL (suit). Beim Rodelrennen von der Maria Waldrast ging es am Samstag wieder heiß zur Sache. In der 39. Auflage des Traditionsevents rangen rund 90 Teilnehmer um die Tagesbestzeit. Mit dem Titel "Mühlbachler Rodelmeisterin" krönte sich in diesem Jahr Petra Heidegger. Die Rennklasse bei den Herren entschied Alfons Omminger für sich und ist somit "Mühlbachler Rodelmeister". Die Tagesbestzeit ging jedoch nach Pfons: Wolfgang Geir stahl den Lokalmatadoren mit seiner Bestzeit die Show. Beim anschließenden Faschingsball mit Preisverteilung ließen sich alle Sieger bis in die Morgenstunden feiern.