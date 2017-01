WB Steinach übergibt Adventshopping-Hauptpreis

18.01.2017, 19:55 Uhr

Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Wirtschaftsbund Steinach das mittlerweile traditionelle Adventshopping mit vielen teilnehmenden Geschäften in Steinach.

WB-Obmann Marc Achmüller vom Schuhlabor in Steinach: „Das Ziel der Aktion ist, dass Einheimische und Gäste an den Adventsamstagen auch am Nachmittag im Ort einkaufen können, was sowohl bei der heimischen Bevölkerung als auch bei unseren Gästen sehr gut ankommt.“Zusammenarbeit wird in Steinach großgeschrieben, weshalb auch dieses Mal die Ortsbäuerinnen und die Schützen die Leute wieder mit Köstlichkeiten verwöhnten.Eines des Highlights der Aktion war wieder die Verlosung der vielen Preise, die als Gutscheine in den teilnehmenden Geschäften wieder eingelöst werden können.Bei dieser Verlosung wurden 2.150 Lose abgegeben. Den Hauptpreis, ein Gutschein über 200 € der RAIBA Wipptal konnte Annelies Gratl entgegennehmen. WB-Obmann Achmüller, Markus Plank (Raiba Wipptal) und SPAR-GL Christoph Reinisch gratulierten herzlich.