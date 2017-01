Gregor Glanz bittet zum 7. Male zum Seefelder Kristallzauber

10.01.2017, 00:00 Uhr

Unter dem Motto MUSIK - SPORT - ACTION - PARTY - FUN steht auch der 7. Kristallzauber in Seefeld vom 26. bis zum 28. Jänner 2017.

SEEFELD. Was fast nicht mehr zu toppen schien, gelingt Star Entertainer GREGOR GLANZ und seinem Kristallzauber Team rund um ARMIN WANNER auch in diesem Jahr wieder: Der erfolgreiche Künstler, der zurzeit wieder in Bernhard Pauls „Apollo Varieté“ in Düsseldorf bis Mitte Januar das Publikum mit mehr als hundert sensationellen LAS VEGAS SHOWS begeistert, hat sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Neben dem im letzten Jahr erstmals abgehaltenen Ziesel Rennen, das auch in diesem Jahr wieder die Promis trotz Kälte zum Schwitzen bringen wird, gibt es erstmals das Knödelessen im sensationell renovierten Hotel Astoria der Grand Dame ELISABETH GÜRTLER. Das Open Air Event in der Heimatgemeinde des erfolgreichen Entertainers nimmt also jedes Jahr neue, größer Dimensionen an.Höhepunkt des Wochenendes ist dann natürlich wieder das OPEN AIR Konzert mit einem Line Up, das jedem großen Festival Ehre machen würde.Hochkarätige Prominenz, Events der Extraklasse und ein begeistertes Publikum sind die Zutaten zu diesem Erfolgscocktail, den Gregor Glanz in unerreichter Manier für seine Fans und Gäste mixt.

DAS PROGRAMM

Das 2. Promi - Jux - Zieselrennen mitten in der Fußgängerzone des malerischen Wintersportortes. Welcher Promi wird wohl diesmal den Siegerpokal abräumen?VIP Welcome Party in Elisabeth Gürtlers neu erstrahlendem *****Relax und SPA Resort Astoria SeefeldDresscode Tracht, Eintritt mit Golden VIP Card oder nach persönlicher Einladung des Kristallzauber TeamsEIN FEUERWERK AN HITS ERKLINGT BEIM GRATISKONZERT IM SEEFELDER KURPARK UND LÄSST DIE BERGE ERBEBEN!Warm Up im KurparkKONZERTBEGINN mit dem sensationellen Line UpGREGOR GLANZJONNY LOGANGEORGE MC CRAEANETA SABLIKFARIDCARMEN GEISSLIONS HEADder Extraklasse mit den Hits, die jeder kennt!Im Anschluss an das Konzert findet die schon traditionelle und bereits legendäre Aftershowparty im Kännchen des Hotel Klosterbräu statt.