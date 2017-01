Semesterkonzert UPDATE Landesmusikschule Zirl

25.01.2017, 16:48 Uhr

Semesterkonzert der LMS ZirlFreitag 03.02.2017 – 19:00 Uhr – Veranstaltungszentrum B4/ZirlOne Moment in Time …. Wir möchten sehr gerne in einem UPDATE Ihnen unsere neuen Musikstücke im Konzert zum Semesterende vorstellen. „Einen Moment in der Zeit“ können Sie von unseren „Young Voices“ hören, so wie auch das Orchester der Landesmusikschule Zirl mit Ohrwürmern aus Vivaldis Jahreszeiten die Zeit musikalisch betrachtet.Junge Solisten auf Oboe, Klavier, Trompete oder Tenorhorn … freuen sich schon, ihre erfolgreich erworbenen Kenntnisse vorzuspielen. Im Ensemble erwarten Sie ein stimmungsvolles Harfenduo, Schlagwerker in „Action“, unsere jungen aufstrebenden Stimmen „Young Voices“ und ein farbenreiches Klarinettenensemble mit Volks-Melodien aus der Provence im südlichen Frankreich.Und es gibt auch noch einen speziellen Beitrag aus der Lehrerschaft. Seit dem Schuljahr 2016/17 unterstützt uns Sarah Köll im Fach Gesang und Stimmbildung. Sie möchte sich mit unseren Paradeschlagwerkern „Up to the Inn“ gerne musikalisch bei Ihnen vorstellen.Lassen Sie sich überraschen! … Genießen Sie eine gute Stunde Musik mit der Landesmusikschule Zirl!Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Herbert Lackner – mit dem Musikschulteam