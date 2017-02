15 GPS-Geräte für Suchhunde des Roten Kreuz

03.02.2017, 06:30 Uhr

Firma aus Hallein unterstützt Suchhunde und ihre Hundeführer mit einer Sachspende.



Spende aus Hallein



Arbeitserleichterung

HALLEIN (tru). Das Rote Kreuz Salzburg ohne Suchhunde - Unvorstellbar -. Die vierbeinigen Helfer und ihre Hundeführer sind "ein aussergewöhnliches Sonderkommando", für ihre Einsätze oft fernab der Straßen und Orte unterwegs. Wenn es um das Thema Navigation geht steht man immer wieder vor einer großen Herausforderung.Wird ein Verletzter gefunden, ist schnelles Handeln angesagt. Damit der exakte Fundort der Person in Not ermittelt werden kann, haben die Hundeführer jetzt 15 GPS-Geräte als Spende bekommen. Rene Jung der Geschäftsführer der Firma JES Elektronik aus Hallein betont: "Der Sohn eines Mitarbeiters ist im Roten Kreuz als Hundefüherer tätig. So entstand der Kontakt und die sinvolle Spende."Die Hundeführer tragen ihre GPS-Geräte in Zukunft immer bei sich. In Notsituationen zählt jede Sekunde. "Egal ob es um einen Notfall im Sommer oder im Winter geht, durch ein GPS-Gerät wird die Rettungskette für die verunfallte Peron verkürzt", weiß Leopold Slotta-Bachmayr, Kommandant Rotkreuz-Suchhunde.