Aktiv sein in Abtenau

10.02.2017, 11:45 Uhr

Wo Sportskanonen gut aufgehoben sind.

ABTENAU (tru). Im Skigebiet Karkogel-Sonnleiten bei Abtenau können sich Besucher auf Abwechslung und Spaß freuen. Denn noch ist der Winter nicht vorbei. Pulverschnee zieht auf die Pisten.Die derzeitige Schneehöhe im Tal liegt bei 50 Zentimeter, am "Bewegten Berg", dem Abtenauer Karkogel, bei 80 Zentimeter. Ob Wandern, Skifahren oder Rodeln, im Skigebiet gibt es für jeden etwas. Nicht nur für junge Sportbegeisterte, auch für Familien ist es ein beliebtes Ausflugsziel. Zu den Strecken gelangt man mit verschiedenen Skiliften.

Skitouren und Training

Naturrodelbahn für Jeden

Jahreszeitenwechsel

Skitourengeher kommen im Skigebiet in Abtenau ganz bestimmt auf ihre Kosten. Die Touren eignen sich perfekt für einen Halbtagesausflug. Ob leichte Anfängervariante oder schwere Tour, die Sportler haben im Tennengau die Wahl. Auch abends lockt eine Skitourenroute. Nach dem Wintertag kommt der Hunger und eine der urigen Skihütten lädt zum Verweilen ein. Sie locken alle mit regionalen Produkten.Drei Kilometer lang ist die Naturrodelbahn im Skigebiet in Abtenau. Sie ist gleich neben der Bergstation zu finden. Familien und Kids sausen die 3.000 Meter lange Piste mit ihren Schlitten abwärts. Nachts wird die Bahn hell erleuchtet, ein Plus für Nachtschwärmer, denn am Dienstag, Freitag und Samstag kann man das Angebot von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr nutzen. Die Bahn ist sogar bis 23.00 Uhr beleuchtet.Wenn die Temperaturen steigen und der Schnee schmilzt, ändert auch das Skigebiet Karkogel-Sonnleiten sein Gesicht. Skitourengeher steigen dann auf das gemütliche Wandern um. Die Rodler dürfen auch, wenn's warm wird, über die Bahn düsen - denn eine Sommerrodelbahn steht für sie bereit. Jede Menge Spannung auf den 2000 Meter sind garantiert. Die maximal Geschwindigkeit liegt bei 40 Stundenkilometern.