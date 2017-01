Das dynamische Duo ist zurück

29.01.2017, 15:25 Uhr

Anna Veith stand sensationell am Stockerl und Hirscher sorgt für den 100. ÖSV Sieg.

Adnet/Annaberg:Das dynamische Duo Anna Veith und Marcel Hirscher schlagen wieder gemeinsam zu. Die Adneterin Anna Veith konnte im Zuge ihres Comebacks am Sonntag sensationell schon wieder einen Stockerlplatz ergattern. Zwar sicherlich mit etwas Glück, da Lara Gut ausgefallen war, aber mit dem Glück des Tüchtigen. Veith ging mit Startnummer Vier in den Super-G von Cortina in Italien und die Zeit sollte letztendlich für Platz Drei reichen. Veith war überglücklich das es so schnell wieder für ganz vorne reicht und blickt positiv in die Zukunft und zur WM, zum Projekt Titelverteidigung, nach St.Moritz.

Für den 100. ÖSV Riesentorlaufsieg sorgte am Sonntag einmal mehr Marcel Hirscher aus Annaberg. Nach dem ersten Durchgang lag Hirscher noch mit 0,09 Sek. hinter dem Halbzeitführenden Alexis Pinturault aus Frankreich. Im zweiten Durchgang aber wieder das gewohnte Bild. Marcel Hirscher zauberte einmal mehr eine Laufbestzeit in den Schnee wo sich die restliche Konkurrenz die Zähne ausbiss. Pinturault fiel nach einem folgendschweren Fehler weit zurück. Hirscher siegte mit einem Gewaltsvorsprung auf Sensationsmann Matts Olsson aus Schweden und Stefan Luitz aus Deutschland. Für Hirscher war dies der 20. RTL-Sieg und seine Weltcupführung baute der Annaberger auf sagenhafte 432 Punkte aus. Der sechste große Glasbecher wird Hirscher wohl kaum mehr zu nehmen sein und für die SKI-WM in St.Moritz ab dem 06. Februar wird sich die Konkurrenz noch was einfallen lassen müssen.