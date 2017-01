Warner Brothers bringt im April die Komödie "Chips"

18.01.2017, 17:51 Uhr

Dax Shepard („Hit and Run“, TV-Serie „Parenthood“) und Michael Peña („Der Marsianer“ – Rettet Mark Watney“) übernehmen für Warner Bros. Pictures die Hauptrollen in der Action-Komödie „CHiPs“. Shepard selbst inszeniert sein Drehbuch in Anlehnung an die beliebte TV-Serie der 1970er-Jahre, die Rick Rosner konzipiert hat. Jon Baker (Shepard) und Frank „Ponch“ Poncherello (Peña) haben sich erfolgreich bei der California Highway Patrol (CHIP) in Los Angeles beworben – aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Baker hat seine beste Zeit als Motorrad-Profi hinter sich und braucht einen frischen Start, um seine Ehe zu retten. Poncherello ist ein arroganter Undercover-Agent des FBI – er untersucht einen Millionenraub, der möglicherweise von CHP-Beamten ausgeführt wurde. Der unerfahrene Neuling und der abgebrühte Profi sollen ein Team bilden, doch weil sie ständig aneinandergeraten, ist es mit ihrer Partnerschaft nicht weit her. Allerdings könnten Bakers Erfahrungen im Motorradsattel und Ponchs Herkunft aus den Problemvierteln eine unschlagbare Kombination ergeben – falls sich die beiden nicht vorher gegenseitig in den Wahnsinn treiben. Weitere Hauptrollen spielen Rosa Salazar („Die Bestimmung – Insurgent“), Adam Brody („Denk wie ein Mann 2“), Kristen Bell („Veronica Mars“) und Vincent D’Onofrio („Jurassic World“). Andrew Panay („Earth to Echo – Ein Abenteuer so groß wie das Universum“, „Die Hochzeits-Crasher“) produzierte bereits Shepards Regiedebüt „Hit and Run“ – „CHIPs“ produziert er nun zusammen mit Ravi Mehta („Der Knastcoach“) für seine Firma Panay Films. Als Executive Producers sind Robert J. Dohrmann, Nate Tuck, Rick Rosner, Michael Peña und Dax Shepard beteiligt. Zu Shepards Filmteam gehören Kameramann Mitchell Amundsen („Die Unfassbaren – Now You See Me“), Produktionsdesigner Maher Ahmad („Der Knastcoach“), Cutter Dan Lebental („Ant-Man“) und Kostümdesignerin Diane Crooke (TV-Serie „Parenthood“).Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total