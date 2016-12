Volksschule Reichenau wird nächstes Jahr saniert

24.12.2016, 14:46 Uhr

Auch in Reichenau gab es Diskussionen über die schulische Nachmittagsbetreuung.

REICHENAU (fog). In Reichenau steht die Sanierung der Volksschule im nächsten Jahr auf dem Programm. Baustart beim 70er-Jahre-Gebäude ist im Juni und zu Beginn des Schuljahres 2017/18 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Reichenau musste sich in der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche entscheiden, ob die Kommune den Hort, der vom Hilfswerk betrieben wird, beibehält oder auf die sogenannte "schulische Nachmittagsbetreuung" umstellt.Das Land OÖ schlug Zweiteres vor, weil auch der Bund diese Variante bevorzugt und finanzielle Mittel dafür bereitstellt. Im Gegensatz zum Hort werden bei der schulischen Nachmittagsbetreuung auch Klassenräume genützt.

Heiße Diskussion

10 Jahre Bürgermeister

Die Angelegenheit ist aber, wie zuletzt in Engerwitzdorf und anderen Gemeinden, nicht ohne Diskussion abgelaufen. Erstens sind die Lehrer nicht begeistert, weil zusätzliche Aufgaben bei der Hausübungsbetreuung auf sie zukommen und zweitens, dürfen die Eltern die Kinder nicht zu beliebigen Zeiten am Nachmittag abholen, so wie im Hort. Gegenüber der BezirksRundschau wollte sich aber niemand äußern. Schließlich hat der Elternverein doch einstimmig dem Gemeinderat empfohlen, für die schulische Nachmittagsbetreuung zu stimmen.Laut Bürgermeister Hermann Reingruber (ÖVP) "gab es auch keine Alternative, weil wir auf die Förderungen bei der Schulsanierung angewiesen sind". Dem Ortschef war es aber ein Anliegen alle Akteure einzubinden. Der Hort ist in diesem Jahr mit 23 Kindern ausgelastet. Reingruber befürchtet, dass bei einer Beibehaltung des Hortsystems im nächsten Schuljahr Kinder abgewiesen werden müssen.Hermann Reingruber feierte kürzlich auch sein zehnjähriges Jubiläum als Reichenauer Bürgermeister. In seine Ära fallen zum Beispiel die Eröffnung des Feuerwehrhauses (2007), des Hauses der Musik (2011), der Sportstätten (2014), die Turnsaalsanierung und die Sanierung der Volksschule im nächsten Jahr.