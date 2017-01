Waldinger Naturfreunde auf Langlauftraining in Gosau

15.01.2017, 18:50 Uhr

Es stand jedoch nicht nur Langlauf am Programm, eine Gruppe zog am Samstag mit Herbert Schöttl per Schneeschuhe schöne Spuren in den knietiefen Schnee.Ein Ernährungsvortrag von Helmut Obrecht und ein Langlauf-Materialvortrag von Hans Gerdenitsch rundete den Nachmittag ab.