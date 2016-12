Billa auf neuem Standort eröffnet

22.12.2016, 12:21 Uhr

Die Filiale in Bad Leonfelden sichert 32 Arbeitsplätze in der Region

BAD LEONFELDEN. Kürzlich eröffnete die neu errichtete Billa-Filiale in der Linzer Straße in Bad Leonfelden. Nach etwa zweimonatiger Bauzeit finden Kunden auf rund 840 Quadratmetern Verkaufsfläche eine breite Produktauswahl und Spezialitäten aus der Region. Außerdem fungiert das neue Geschäft auch als DHL Paket-Abholstation.„In der Region, aus der Region, für die Region. Dafür steht die neu eröffnete Billa-Filiale in Bad Leonfelden. Schließlich werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette bestmöglich alle Leistungen in den Regionen belassen“, so Billa Vertriebsdirektor Josef Holzleitner. Neben regionalen Aspekten bietet Billa seinen Kunden in der neuen Filiale ab sofort auch Fleisch in Bedienung. Zum einen sichert das Geschäft 32 Arbeitsplätze, zum anderen wurde im Zuge der Errichtung mit lokalen Zulieferern zusammen gearbeitet. „Die Regionen Österreichs und ihre kulinarischen Besonderheiten zu erhalten und zu fördern, ist uns wichtig. Hier in Bad Leonfelden bieten wir deshalb auch zahlreiche Köstlichkeiten aus Oberösterreich“, sagt Vertriebsmanager Klaus Egger. Mit dem Regional Regal führt die neue Filiale 51 Produkte von 20 Produzenten direkt aus der Region. Weiters gibt es täglich frisches Gebäck in Bedienung. „Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit lokalen Bäckern zusammen und bieten unseren Kunden handgefertigtes Gebäck, auch in Bio-Qualität“, erklärt Regionalmanager Christian Schröger.

Zur Sache

• Die Billa-Filiale am neuen Standort in der Linzer Straße 33 in Bad Leonfelden verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 840 Quadratmetern und hat damit um rund 325 Quadratmetern die Verkaufsfläche vergrößert.• Das Geschäft sichert 32 Arbeitsplätze in der Region. Marktmanagerin ist Petra Reingruber.• Mit dem neuen POS-Konzept möchte Billa die Kunden mehr inspirieren und besser informieren. Ein zentraler Aspekt des POS-Konzepts ist die Kommunikation durch Bilder, Produktinformationen sowie die Art der Warenpräsentation, die den überwiegenden saisonalen und regionalen Anteil des Sortiments hervorheben soll.• Neben dem Regional Regal gibt es in der Filiale täglich frisches Brot in Bedienung.