EuroSkills-Erfolge im Rampenlicht

19.12.2016, 17:09 Uhr

Sechs Medaillen und drei Medallions for Excellence für Oberösterreich

Gutscheine und Tortenkreation

Einen gewaltigen Beitrag zur erfreulichen Medaillenbilanz leisteten die 13 jungen Fachkräfte aus Oberösterreich mit insgesamt sechs Medaillen und drei Medallions for Excellence. Ein besonderer Applaus gilt dem Europameister: Der Mühlviertler Steinmetz Thomas Rudlstorfer aus Gramastetten, beschäftigt bei Strasser Steine in St. Martin, holte sich die Goldmedaille.Über Silber jubeln die Schönauer Rezeptionistin Daniela Lengauer (Kurhotel Bad Zell) sowie Katharina Strasser aus Waizenkirchen (Garten Dobretsberger, Hartkirchen) und Gabriel Rauch aus Neumarkt im Mühlkreis (Klaus Hennerbichler GmbH, Hagenberg), die als Landschaftsgärtner eine tolle Teamleistung boten. Bronze erarbeiteten der Anlagenelektriker Thomas Schwarzinger ausSchönegg (voestalpine Stahl, Linz), der Eberstalzeller Spengler Michael Kranawetter (Strasser Dach, Eberstalzell) sowie die Paltingerin Isabella Schierl, die gemeinsam mit der Steirerin Eva-Maria Resch im Beruf „Mode Technologie“ erfolgreich war.Darüber hinaus nahmen der Herzogsdorfer Kälteanlagentechniker Bernhard Simader (Hauser Kühlmöbel und Kältetechnik Linz/St. Martin), der Greiner Schweißer Markus Kieslinger (Meisl GmbH, Grein) sowie die beiden Mechatroniker Hannes Scheba aus Ried in der Riedmark und Michael Steinbauer aus Aschach an der Donau (voestalpine Stahl, Linz) jeweils ein Medaillon for Excellence mit nach Hause.Mit dem Hinweis, dass man selbst als europaweite Spitzenkraft ständig weiterlernen muss, um fachlich up to date zu bleiben, überreichte Präsident Trauner gemeinsam mit WKOÖ-Direktor Walter Bremberger den erfolgreichen EuroSkills-Teilnehmern für ihre tollen Leistungen WIFI-Gutscheine. Und Gewerbe-Spartenobmann Leo Jindrak ist überzeugt, „dass man sich nach derartigen Topleistungen etwas Besonderes verdient hat“, und versüßte ihnen ihre Erfolge zusätzlich mit einer ganz speziellen EuroSkills-Tortenkreation.